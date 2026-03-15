La Roma è pronta a scendere in campo contro il Como in una gara che può essere fondamentale: intanto scoppia una bomba a pochi minuti dalla gara

Tra circa un’ora la Roma scenderà in campo contro il Como in una gara che può essere fondamentale per la Serie A. O meglio, per la corsa alla prossima edizione della Champions League: i giallorossi sono reduci da un punto in due gare, il pari contro la Juve subìto all’ultimo minuto prima della sconfitta contro ilGenoa nel turno scorso.

Il riscatto è praticamente obbligatorio contro una formazione che è la diretta concorrente insieme alla Juve per il quarto posto. I bianconeri ieri hanno vinto ad Udine e ci si aspetta ora una risposta da parte della Roma che potrebbe raggiungere l’ambito traguardo anche vincendo l’Europa League.

Il quarto posto è pressocché fondamentale per la Roma perché in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, almeno due big potrebbero partire. D’altronde a quel punto il bilancio andrà rimpinguato con milioni derivanti per l’appunto proprio dalle cessioni.

Stando a quanto afferma Calciomercato.it sono almeno quattro i nomi della lista da cui cedere i due big: da Svilar a Ndicka fino a Mancini e Koné, i quattro calciatori più rappresentativi della squadra giallorossa che hanno maggiormente mercato.