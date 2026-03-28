Roma letteralmente scatenata sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime.

Roma e Juve sono tra le principali candidate a qualificarsi alla Champions League del prossimo anno e si apprestano a dare vita a un appassionante duello anche sul mercato. Entrambi i club, infatti, sono interessati alle prestazioni di Marcos Nicolás Senesi Barón, difensore argentino classe ’97 che ha il contratto in scadenza con il Bournemouth il prossimo 30 giugno 2026.

E, proprio in queste ore, si registrano clamorose novità sul futuro del calciatore. La Juve, infatti, avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa a Senesi e, dunque, la Roma avrebbe adesso la ghiotta occasione di accelerare per mettere a segno quello che sarebbe sicuramente un super colpo a parametro zero.

Gian Piero Gasperini rischia di perdere Ndicka in estate e, dunque, la dirigenza capitolina avrebbe individuato proprio nel centrale argentino il sostituto ideale del 26enne ivoriano. Da qui a giugno tutto può ancora succedere e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma adesso la Roma sembrerebbe essere balzata in pole nella volata per l’acquisto di Senesi.