Roma letteralmente scatenata sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime. 

Roma e Juve sono tra le principali candidate a qualificarsi alla Champions League del prossimo anno e si apprestano a dare vita a un appassionante duello anche sul mercato. Entrambi i club, infatti, sono interessati alle prestazioni di Marcos Nicolás Senesi Barón, difensore argentino classe ’97 che ha il contratto in scadenza con il Bournemouth il prossimo 30 giugno 2026.

Senesi – Radioradio.it

E, proprio in queste ore, si registrano clamorose novità sul futuro del calciatore. La Juve, infatti, avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa a Senesi e, dunque, la Roma avrebbe adesso la ghiotta occasione di accelerare per mettere a segno quello che sarebbe sicuramente un super colpo a parametro zero.

Gian Piero Gasperini rischia di perdere Ndicka in estate e, dunque, la dirigenza capitolina avrebbe individuato proprio nel centrale argentino il sostituto ideale del 26enne ivoriano. Da qui a giugno tutto può ancora succedere e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma adesso la Roma sembrerebbe essere balzata in pole nella volata per l’acquisto di Senesi.