La Juventus è pronta a piazzare il primo colpo di mercato: arriva dalla Premier League ed è un Nazionale azzurro, ok di Elkann e Comolli pronto all’assalto

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“, una frase pronunciata da Giampiero Boniperti – bandiera della Juve, ex calciatore e presidente – diventata celebre perché di fatto racchiude tutto ciò che significa essere il club bianconero. Si gioca non per partecipare ma per conquistare trofei. Ed alla Continassa la bacheca – soprattutto per quanto riguarda gli scudetti – è decisamente impolverata.

Ecco perché serve ora una squadra competitiva dopo i fallimenti degli ultimi anni. Luciano Spalletti è stato scelto anche per un progetto a lungo termine che possa portare risultati in termini di trofei. Chiudere al quarto posto è una priorità assoluta perché significa poter contare sui milioni dell’Uefa per la partecipazione alla Champions League, manifestazione peraltro imprescindibile per convincere i campioni a firmare e giocare nella Juve.

Proprio il mercato dovrà regalare ai bianconeri quei colpi in grado di allestire una squadra da scudetto nella prossima stagione. Sono diversi gli obiettivi già individuati, con la dirigenza che si sta muovendo su più fronti. Un colpo però potrebbe essere piazzato ben presto.

Juve, assalto ad Udogie: ecco il prezzo

L’obiettivo della Juve è riportare in Italia un nazionale azzurro volato in Premier League: si tratta di Destiny Udogie, ex Udinese e da tre anni al Tottenham. Esterno mancino in grado di giocare sia in difesa che più alto, in questa annata ha accusato diversi problemi fisici che hanno minato il rendimento.

Solo 13 gare in campionato disputate, sei in Champions League e due di Carabao Cup a causa di ben quattro infortuni che già gli hanno fatto saltare 18 gare in tutto. Due stop per problemi al ginocchio tra luglio e agosto e a ottobre e due per problemi alla coscia, tra dicembre e gennaio, e da febbraio.Attualmente è ancora ai box dopo l’infortunio accusato il 7 febbraio.

Nel 2022 il Tottenham lo acquistò per 25 milioni di euro ed ora il club londinese l’ha messo in uscita. Ma quanto costa? Il prezzo si aggira tra i 25 ed i 30 milioni di euro, una cifra che però può anche diminuire vista la stagione degli Spurs.