Inter – Atalanta si chiude in pareggio, finisce 1 a 1 e si porta dietro diverse polemiche arbitrali derivate dal pareggio dei bergamaschi. L’analisi della partita con riferimento anche alla lotta scudetto è di Marcello Baldi: “il Milan ha una possibilità mai vista. Perché con un Lazio che poi fatica così tanto anche solo a segnare, in deficit di uomini,… Il Milan non può, secondo me, non sfruttare un’occasione del genere. Nella partita di oggi c’è stata la buona notizia che riguarda Pio Esposito anche in ottica nazionale. L’Inter ha avuto due, tre occasioni che gestendole meglio forse avrebbe potuto chiudere la partita e quindi poi staremo parlando di risultato acquisito. Invece il fatto che in casa non riesci a battere una squadra che viene da un risultato tennistico in Champions…

Sicuramente c’è un qualcosa davanti che sta mancando. Il segnare un gol in più, oggi lo è sicuramente stato. Iniziano a mancare delle certezze. Ora vedremo anche gli strascichi, perché poi quando le cose vanno male si inizia a puntare il dito verso tanti singoli. Quindi sono curioso. Se pensiamo che l’anno scorso di questi tempi si parlava di triplete, poi si è chiuso, come dice qualcuno sul web, con zero titoli. Vediamo se il Milan avrà il braccino o meno. Però Chivu deve stare attento, possono mancare un po’ le motivazioni nella testa di alcuni calciatori. Possono riemergere fantasmi del passato”