Aggiornamenti importanti a Roma dopo il doloroso ko contro il Genoa di De Rossi: sono ore concitate nella capitale.

Dopo la rimonta subita dalla Juve nel big match di una settimana fa (3-3), la Roma scivola sul campo del Genoa in una delle sfide più attese della ventottesima giornata di Serie A. Non basta la terza rete di fila messa a segno da Ndicka, nel finale infatti Vitinha regala tre punti preziosissimi ai rossoblu e ferma la corsa dei giallorossi.

Adesso la Roma è quinta in classifica a quota 51 punti, ovvero gli stessi del Como a pochi giorni dallo scontro diretto, e la Juve insegue a una sola lunghezza (50 punti). I tifosi del club capitolino hanno aspramente criticato in queste ore alcune scelte del tecnico Gian Piero Gasperini su X:

A panchine invertite avremmo invertito anche il risultato. #Gasperiniout#GenoaRoma — Massimiliano Milani (@MaximiMilani) March 8, 2026

In appena sette giorni, la Roma si gioca gran parte della stagione: prima la trasferta (12 marzo) sul campo del Bologna nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, poi lo scontro diretto contro il Como in trasferta (15 marzo) in un vero e proprio spareggio Champions: non sono ammessi più passi falsi.