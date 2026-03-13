Charles Leclerc lancia l’allarme prima del Gran Premio di Cina: il monegasco scuote la Ferrari ed i tifosi della Rossa

La Formula 1 torna in pista: ad appena cinque giorni dal Gran Premio di Australia che ha aperto il Mondiale 2026, il circus si è spostato in Cina per il primo back-to-back della stagione. non c’è tempo di respirare che i motori già rombano di nuovo.

Il primo Gran Premio con il nuovo regolamento ha lasciato quasi la bocca amara: tanti sorpassi ma anche alcune situazioni che non sono piaciute ai piloti ed ai tifosi. Eloquente il paragone con Super Mario Kart fatto da Charles Leclerc. Un parallelo che si è consumato anche per la gestione dell’energia che ha lasciato spesso i piloti a gestire cali di potenza e subire sorpassi.

Insomma, c’è da abituarsi e chissà che il Gran Premio di Cina, una gara con un lunghissimo rettilineo, non possa dare nuove indicazioni in tal senso. Intanto nella conferenza del giovedì Charles Leclerc, terzo a Melbourne, ha lanciato un grido di allarme. “Sono stati divertenti in Australia i primi giri ma presto tutti capiremo come ottimizzare le batterie e la gestione di essere e quindi diventeranno complicati i sorpassi” ha spiegato il pilota monegasco che addirittura immagina un rimpianto quanto visto in Australia.

Leclerc ha anche toccato il tema partenze, con la Ferrari che ha mostrato di avere un vantaggio importante sulla Mercedes al via. “Per noi credo sia più facile portare in una buona finestra la monoposto per uno spunto al via discreto mentre credo sia più complicato per la Mercedes“.

Una situazione, questa, che il numero 16 della Ferrari non immagina a lungo termine. “In pochi week end capiranno come risolvere questo problema e credo che non si saranno differenze tra le vetture alla partenza tra qualche gara“.