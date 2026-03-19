Jannik Sinner, l’ultim’ora è davvero clamorosa: arriva un messaggio nei suoi confronti che toglie ogni tipo di dubbio

La vittoria ad Indian Wells ha messo a tacere tutti coloro che immaginavano già un Jannik Sinner in difficoltà. Il tennista altoatesino aveva d’altronde iniziato il suo 2026 nel peggiore di modi: la sconfitta agli Australian Open in semifinale contro Djokovic, poi la figura barbina nel torneo di Doha.

I rumors stavano già circolando fino a quando in California Sinner ha messo tutti a tacere disputando un torneo sontuoso. L’aveva promesso e l’ha fatto ed ora ha nel mirino il Sunshine Double che manca dal 2017 quando un tale Roger Federer riuscì nell’impresa.

“Appena si perde una partita, è una tragedia, come al solito è così. Tutti a dire che sia tornato ma quando l’abbiamo perso?” ha tuonato Paolo Bertolucci, ex tennista, voce storica di Sky Sport ai microfoni di Fanpage. “Anche Federer, Djokovic e Nadal hanno perso in carriera e non vedo perché non possa accadere anche a Sinner o Alcaraz” ha sentenziato.

“Ad Indian Wells non ha tremato nei momenti importanti e quando la gara è diventata cerebrale, lì non è secondo a nessuno” ha poi aggiunto, spiegando come Sinner sia una sorta di super computer che scarica aggiornamenti. L’ultimo in ordine di tempo il servizio, nettamente migliorato.