Novak Djokovic ad Indian Wells è stato eliminato agli ottavi ma sul suo conto arriva una notizia tremenda che lascia i tifosi senza parole

Ben 100 titoli in carriera come solo Connors (109) e Federer (103) tra cui una Olimpiade, 24 trofei del Grande Slam e 40 Masters 1000. Sono i numeri impressionanti di Novak Djokovic, uno dei tennisti più forti di sempre. A Melbourne il sogno di conquistare l’ennesimo Slam di una carriera stellare è svanito in finale contro Alcaraz dopo aver eliminato Sinner in semifinale.

Nel Master di Indian Wells che si è concluso ieri ed è stato vinto da Jannik Sinner, la sua corsa si è fermata agli ottavi di finale, eliminato da Draper. Un brutto colpo per un tennista che sta accusando la stanchezza ed i segni dell’età oltre ai tanti infortuni che ne hanno minato il rendimento negli ultimi anni.

E proprio a causa dell’ennesimo ko ha dato ufficialmente forfait al Masters 1000 di Miami. L’ex numero 1 al mondo non sarà presente in Florida, quindi, nel torneo che prenderà il via mercoledì 18 marzo per un problema alla spalla. Un brutto colpo anche per il Ranking Atp: l’anno scorso, infatti, arrivò fino in finale (persa contro Mensik) ed ora i 650 punti persi potrebbero farlo scivolare in quarta posizione, con Zverev pronto ad approfittarne.

L’obiettivo di Djokovic sarà tornare in campo a Montecarlo in aprile, quando inizierà la stagione sulla terra rossa.