Roberto De Zerbi si appresta a tornare in panchina dopo l’addio al Marsiglia: ecco dove potrebbe allenare.

Crisi nera per il Tottenham, che occupa al momento la sedicesima posizione in classifica in Premier League con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. L’arrivo di Igor Tudor al posto dell’esonerato Frank non ha portato a un’inversione di marcia e i numeri dell’ex allenatore della Juventus sono fin qui disastrosi: tre sconfitte in tre gare contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace per un totale di 3 gol fatti e addirittura 9 subiti in 270′ di gioco. E adesso Tudor rischia seriamente l’esonero immediato.

Nel prossimo turno, il Tottenham è atteso dalla complicatissima trasferta sul campo del Liverpool (domenica 15 marzo), ma la dirigenza degli Spurs potrebbe cambiare immediatamente guida tecnica della prima squadra senza attendere la sfida con i Reds. Sono diversi i nomi che circolano per la sostituzione di Tudor, ma il prescelto della dirigenza inglese è sicuramente quello di Roberto De Zerbi, che lo scorso 11 febbraio ha risolto il suo contratto con l’Olympique Marsiglia.

Attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive per l’ennesimo ribaltone sulla panchina del Tottenham: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.