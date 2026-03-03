Novità importanti in casa Roma il giorno dopo il pareggio contro la Juventus: ecco le ultimissime da Trigoria.

C’è grande delusione in casa Roma dopo il pareggio (3-3) contro la Juventus nella sfida più attesa di questo turno di campionato. I giallorossi erano in vantaggio di due gol, ma prima Boga e poi Gatti hanno regalato un punto preziosissimo alla squadra allenata da Spalletti. Ora, a undici giornate dalla fine del campionato, la Roma ha 4 punti di vantaggio proprio sulla Juventus in un testa a testa per la qualificazione alla Champions che si risolverà soltanto alla fine.

Intanto, Riccardo Calafiori torna a parlare di un suo possibile ritorno nella capitale dopo l’esperienza nelle giovanili giallorosse dal 2010 al 2020 e quella in prima squadra dal 2020 al 2022. Il difensore dell’Arsenal ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista al podcast ‘Supernova’: “Ancora oggi sono un grande tifoso della Roma, anche se prima ero sfegatato. Devo ammettere che mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi, ora è impossibile pianificare la mia carriera ma vorrei tornare perché l’ho lasciata a metà. Sogno di tornare per esultare sotto la Curva Sud davanti ai tifosi”. Un annuncio sicuramente importante, che potrebbe disegnare nuovi scenari di mercato per il futuro.