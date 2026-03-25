Si accende un nuovo duello di mercato tra Juventus e Inter: Marotta può beffare in extremis i bianconeri.

Le strade di Juventus e Inter tornano a incrociarsi sul calciomercato. Entrambe le squadre sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione e hanno messo nel proprio mirino Marcos Nicolás Senesi Barón, difensore del Bournemouth e della nazionale argentina classe ’97.

Il centrale di Concordia ha il contratto in scadenza con il club inglese il prossimo 30 giugno e andrà via a parametro zero. La Juve segue da tempo Senesi, ma l’inserimento di Marotta rischia di stravolgere la corsa al calciatore: il presidente dell’Inter ha un debole per il difensore argentino ed è pronto ad accelerare per burciare proprio la concorrenza della Vecchia Signora e delle altre squadre interessate al cartellino dell’ex Feyenoord.

Da qui a giugno tutto può ancora succedere, ma si va verso un duello tra Juventus e Inter per uno dei difensori più corteggiati del panorama calcistico europeo e non solo: chi la spunterà alla fine tra le due grandissime rivali?