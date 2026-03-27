Cambia di colpo il mercato della Juventus in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo.

Nella giornata di venerdì 27 marzo, la Juventus tornerà ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa. I bianconeri dovranno assolutamente vincere al rientro dopo la sosta per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto del Como soprattutto ora che la volata Champions League sembra essere entrata finalmente nel vivo.

Intanto arrivano pessime notizie di calciomercato per la Juve. Victor Osimhen, corteggiato già negli scorsi mesi dalla Vecchia Signora e vero e proprio sogno di Luciano Spalletti, potrebbe dire addio al Galatasaray ma per trasferirsi nella Liga: lo riferisce proprio in queste ore “Elnacional.cat”, secondo cui la dirigenza del Barcellona avrebbe intenzione di accontentare la volontà del club turco e di mettere sul piatto qualcosa di molto vicino ai 75 milioni di euro richiesti dal Galatasaray.

Una vera e propria mazzata per le ambizioni della Juve che, dunque, si vedrà costretta quasi sicuramente a cambiare obiettivo per rinforzare il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione.