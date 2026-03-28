Pesantissima stangata per gli Italiani che dovranno convivere con un nuovo rincarlo delle bollette: i dettagli.

La situazione in Iran è estremamente delicata e il perdurare della guerra rischia di avere ripercussioni importanti anche sulle tasche degli italiani. È in arrivo, infatti, un rincaro sulle bollette: secondo una dettagliata analisi realizzata dagli esperti di ‘Facile.it’, le famiglie del Bel Paese si vedranno costrette a pagare all’anno 153 euro in più per l’energia elettrica e addirittura 477 euro in più per la fornitura di gas.

Un rincaro significativo, da oltre 600 euro all’anno a famiglia. Rispetto agli ultimi dodici mesi, parliamo di un costo totale pari a 2.952 euro, ovvero di un incremento del 21,5% rispetto ai 2.427 euro calcolati prima del conflitto in Iran.

Una pessima notizia per gli italiani e ora anche gli analisti mettono in guardia tutti: “Soprattutto in questo momento storico, diventa fondamentale verificare quali siano le opzioni presenti sul mercato e organizzarsi con l’obiettivo di proteggersi da ulteriori futuri rincari. La scelta di una tariffa a prezzo fisso potrebbe rappresentare la soluzione migliore”.

Ma non è finita qui: anche i prezzi dei carburanti, infatti, starebbero facendo registrare nuovi movimenti al rialzo. Una vera e propria stangata!