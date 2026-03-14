La notizia del sabato sera è che Boga è il miglior attaccante centrale della Juventus. David e Openda hanno avuto mille occasioni, ma non hanno dimostrato la metà di quello che ha fatto vedere l’ex Sassuolo arrivato a gennaio. Stasera, dopo i gol e le belle prestazioni di questi due mesi in bianconero, Spalletti lo ha schierato al centro del tridente. Affianco a lui Yildiz e Conceicao. La giocata del vantaggio bianconero parte sempre dall’iniziativa del turco, che spacca la difesa dell’Udinese e mette in mezzo un pallone da spingere dentro a portiere battuto.

E qui si vede la differenza di Boga con i suoi compagni, la cattiveria e i tempi con cui segue l’azione sono perfetti, è al posto giusto al momento giusto per tutta la partita. E quindi segna e gioca per la squadra, e poco dopo il gol sfiora pure il raddoppio. Sarà difficile non rivedere Boga al centro dell’attacco nella prossima partita.