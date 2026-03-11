ATALANTA-BAYERN, CHE UMILIAZIONE! – Il calcio italiano vive uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. La Champions League 2025-2026 si sta trasformando in un vero e proprio incubo sportivo per i club di Serie A, usciti uno dopo l’altro dalla competizione europea più prestigiosa.

Un quadro che, secondo Mario Mattioli, racconta molto più di una semplice stagione storta: è il segnale di una crisi strutturale del movimento, destinata a riflettersi anche sul futuro della Nazionale italiana.

Solo dodici mesi fa lo scenario era completamente diverso. Una squadra italiana come l’Inter era riuscita a tenere testa alle grandi potenze del calcio europeo, arrivando fino in fondo alla competizione e dimostrando che il nostro calcio poteva ancora dire la sua ad altissimo livello.

Oggi, invece, il bilancio è drammaticamente opposto. Il percorso europeo delle italiane si è trasformato in una serie di eliminazioni premature. Il Napoli è stato il primo a salutare la competizione già nella League Phase, senza riuscire nemmeno ad arrivare agli scontri diretti. Poi è arrivato il doppio colpo ai playoff, con Juventus e Inter costrette a dire addio ai sogni europei molto prima del previsto. Un’eliminazione dietro l’altra che ha lasciato l’Italia senza rappresentanti già nelle fasi decisive della competizione.

L’ultima speranza Atalanta e il crollo contro il Bayern

L’unica squadra che sembrava poter salvare l’orgoglio del calcio italiano era rimasta l’Atalanta. La Dea aveva riacceso l’entusiasmo con una rimonta spettacolare contro il Borussia Dortmund, un’impresa che aveva regalato ai bergamaschi il pass per gli ottavi e alimentato la speranza di un’altra grande notte europea.

Il sogno, però, si è infranto violentemente contro la potenza del Bayern Monaco. Il 6-1 subito nella gara d’andata rappresenta una sentenza quasi definitiva. Un risultato pesantissimo, che rende il ritorno in Germania poco più di una missione impossibile. Nel calcio si dice spesso che tutto può accadere, ma recuperare cinque gol in casa del Bayern richiederebbe qualcosa che va ben oltre l’impresa sportiva: servirebbe un vero miracolo calcistico.

Anche perché i bavaresi sono, in questo momento della stagione, tra le squadre più in forma d’Europa. Pensare di ribaltare un passivo del genere a Monaco appare più come fantascienza che una prospettiva concreta.

Il risultato è che la Champions League delle italiane si chiude con largo anticipo, lasciando una sensazione molto amara.

Il problema non è solo l’eliminazione in sé, ma ciò che rappresenta: la distanza crescente tra la Serie A e le grandi potenze europee. I top club del continente possono contare su budget enormemente superiori, rose più profonde e maggiore continuità internazionale, mentre le squadre italiane faticano sempre di più a reggere il confronto.

La conseguenza è evidente: le nostre squadre restano competitive in campionato, ma quando il livello si alza e il confronto diventa europeo, il gap emerge con tutta la sua evidenza.

L’allarme per la Nazionale e i Mondiali

Il problema, però, non riguarda soltanto i club. La crisi del movimento rischia di avere ripercussioni dirette anche sulla Nazionale italiana.

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, l’Italia si prepara a giocarsi tutto nei playoff di marzo. In palio non c’è soltanto la qualificazione alla Coppa del Mondo, ma anche il futuro dell’intera Federazione.

Secondo diverse analisi, una terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale potrebbe provocare una vera e propria rivoluzione ai vertici del calcio italiano, con conseguenze che partirebbero dalla FIGC per arrivare a tutto il sistema.

Sul tavolo ci sono problemi ormai noti:

Pochi talenti emergenti ;

; Settori giovanili scollegati dal calcio dei grandi ;

; Interessi spesso divergenti tra club e Nazionale ;

; E un movimento che fatica a produrre campioni in grado di competere ai massimi livelli internazionali.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la durissima analisi del giornalista Mario Mattioli, che non usa mezzi termini nel giudicare la situazione del nostro calcio. Secondo Mattioli, il problema è ormai evidente:

“Atalanta-Bayern? Le squadre italiane sono più scarse, punto. Il nostro calcio è scarso, i nostri giocatori mediocri. In Europa lo abbiamo visto e probabilmente lo rivedremo in maniera ancora peggiore tra venti giorni ai playoff per i Mondiali”.

E la domanda, a questo punto, diventa inevitabile: si tratta solo di una stagione negativa o dell’inizio di una crisi molto più profonda?

