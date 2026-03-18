Matias Soulé, nuova tegola: si allungano i tempi di recupero del talento argentino, svelata la nuova data per il rientro

Non c’è pace per Soulé. Uno dei gioielli della Roma, un calciatore su cui aveva deciso di puntare fin da subito al suo arrivo a Trigoria Gasperini. L’aveva trasformato in un calciatore imprescindibile con l’argentino che stava ripagando la fiducia sul campo a suon di prestazioni di livello, assist e gol.

Almeno fino al 15 febbraio scorso, giorno di Napoli-Roma, ultima gara in cui è sceso in campo il talento argentino. Lapubalgia l’ha poi frenato, quasi definitivamente. Da allora è passato più di un mese e del calciatore ex Juve e Frosinone nemmeno l’ombra.

Ha lavorato sempre a parte, nella speranza che si possa risolvere. Di certo c’è che il recupero ipotizzato per la gara di domani in Europa League, è già saltato. I tempi sono destinati ad allungarsi ancora, tanto che lo stesso Gasperini ha voluto fare il punto della situazione sul classe 2003. A precisa domanda, è stato il più chiaro possibile, sostenendo come il ritorno dell’argentino ci sarà dopo la sosta.

Si può quindi ipotizzare di rivederlo in campo per la super sfida contro l’Inter in programma il 5 aprile. Una data ed un match fondamentali per i giallorossi ancora in piena corsa per il quarto posto che regala la qualificazione alla prossima Champions League.