Pronto un clamoroso ribaltone nel campionato di Serie A: il ritorno di Thiago Motta non appare impossibile.

Il Bologna è in crisi nera. I rossoblu, dopo un buonissimo inizio di stagione, sono letteralmente crollati e al momento occupano addirittura la decima posizione nella graduatoria generale di Serie A. Tre sconfitte negli ultimi 270′ di gioco contro Fiorentina, Genoa e Milan, con 3 gol realizzati e addirittura 8 subiti. Nell’occhio del ciclone è finito soprattutto il tecnico Vincenzo Italiano, ritenuto tra i maggiori responsabili della debacle improvvisa del Bologna.

E adesso, in casa felsinea, sono in tantissimi a invocare l’esonero del 48enne nato a Karlsruhe e il ritorno di Thiago Motta, ex allenatore rossoblu che portò nella primavera del 2024 il Bologna a conquistare una storica qualificazione in Champions League. Motta è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2027, ma potrebbe liberarsi in anticipo per poi valutare un eventuale ritorno proprio a Bologna.

Al momento si tratta di una semplice suggestione, ma il calciomercato regala sempre grandissime sorprese e anche questa volta un affare sulla carta complesso potrebbe davvero concretizzarsi. A Bologna la pazienza è quasi finita e Italiano appare sempre più in bilico: attenzione, dunque, ai prossimi giorni che potrebbero dirci molto di più in tal senso.