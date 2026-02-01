Continua la sfida infinita tra Roma e Juve, questa volta sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Sono divise al momento da un solo punto in classifica, ma l’esterna sfida tra Roma e Juventus continua anche fuori dal rettangolo verde di gioco. Sì, proprio così, perché i bianconeri potrebbero presto mettere a segno un clamoroso sgarbo alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Il protagonista della vicenda è Mehmet Zeki Celik, difensore della Roma e della nazionale turca classe ’97. Il calciatore originario di Yıldırım ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 e non sembra intenzionato a rinnovare con i giallorossi, visto che ha già detto no a una proposta di rinnovo triennale a 2,8 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, dietro questa decisione di Celik ci sarebbe proprio la Juve, pronta a offrirgli 3 milioni a stagione più bonus fino al 2029 con opzione per il 2030. Una pessima notizia per Gasperini e per tutti i sostenitori giallorossi, che rischiano di perdere uno degli elementi più preziosi della rosa. La Juve spinge e ora nella Capitale temono il peggio.