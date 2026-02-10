Jannik Sinner è sotto choc per quanto accaduto proprio in queste ultimissime ore: ecco il messaggio ufficiale.

Mondo dello sport con il fiato sospeso per le condizioni fisiche di Lindsey Vonn. La campionessa statunitense, infatti, ha rimediato un terribile infortunio nel corso della discesa olimpica di Cortina e si è vista costretta a sottoporsi a due interventi chirurgici per una frattura alla gamba sinistra. La Vonn è ricoverata a Treviso.

Il grave incidente ha scosso anche Jannik Sinner, legato alla leggenda americana da una grande amicizia, nata qualche anno fa in occasione di un incontro agli Us Open. Da quel giorno entrambi non hanno perso occasione per sostenersi a vicenda, proprio come accaduto in queste ore dopo l’infortunio della Vonn. Il tennista azzurro, infatti, ha pubblicato sui social un messaggio (“Ti sto pensando“), con una faccina triste e delle mani giunte in segno di preghiera.

Lindsey Vonn aveva recentemente anche assistito alla finale degli Us Open 2025 tra Sinner e Alcaraz ed era seduta alle spalle proprio dei coach di Jannik, ovvero Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Un’amicizia solida e forte, come dimostra il messaggio di sostegno rivolto in queste ore dal campione di San Candido alla 41enne originaria di Saint Paul.