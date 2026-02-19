Tutti hanno notato un dettaglio che riguarda Jannik Sinner: ecco cos’è successo in queste ultime ore.

Ieri si è imposto in due set su Popyrin e oggi alle 18:40 affronterà Mensik nei quarti di finale dell’Atp di Doha. Jannik Sinner si è messo alle spalle quanto accaduto agli Australian Open e ha tutta l’intenzione di voltare pagina per avvicinarsi nuovamente al primo posto di Alcaraz nella classifica mondiale.

Intanto, proprio sui campi di Doha, non è passato di certo inosservato un dettaglio che riguarda proprio il campionissimo di San Candido. Nel corso della sfida valida per il primo turno contro il ceco Machac, le telecamere infatti hanno pizzicato anche Laila Hasanovic nel box dell’azzurro, accanto ai coach Cahill e Vagnozzi.

La splendida modella danese è apparsa sorridente e, dunque, sembrano ormai superati i rumors relativi a una possibile crisi tra i due. Leila è ancora la fidanzata di Sinner e il supporto mostrato a Jannik sugli spalti di Doha lo conferma. Adesso, però, testa al campo: Sinner vuole rimettere subito le cose in chiaro dopo Melbourne e trionfare sui campi di Doha. Ci riuscirà?