Juve e Roma potrebbero rendersi protagoniste di una clamorosa operazione di mercato la prossima estate.

Oltre a contendersi un posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Roma si ritrovano una di fronte all’altra anche sul mercato. I due club, che sono già al lavoro per studiare le mosse da adottare in estate, potrebbero infatti rendersi protagoniste di una clamorosa operazione. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

La Juve è interessata a un portiere di sicuro affidamento, visto che Di Gregorio ha fin qui deluso le aspettative, e il sogno si chiama Mile Svilar, 26enne belga naturalizzato serbo di proprietà proprio della Roma. L’ex Anderlecht è legato ai giallorossi da un contratto fino al 30 giugno 2030 e difficilmente la dirigenza capitolina deciderà di provarsene in estate. Occhio, però, al piano della Vecchia Signora: secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, Comolli avrebbe intenzione di mettere sul piatto il cartellino di Teun Koopmeiners (pupillo di Gasperini) più soldi in cambio di Svilar.

Un affare pazzesco, di cui sentiremo sicuramente parlare nelle prossime settimane: secondo voi chi ci guadagnerebbe tra Juventus e Roma?