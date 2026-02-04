Svolta inattesa per quel che riguarda il futuro di Lorenzo Pellegrini: ecco cosa sta succedendo in casa Roma.

Anche contro l’Udinese è stato tra i peggiori in campo e ora il futuro di Lorenzo Pellegrini cambia di colpo. I numeri del centrocampista della Roma fanno riflettere: un solo gol su azione (derby contro la Lazio), zero assist e appena un match giocato interamente, ovvero quello contro l’Hellas Verona. Numeri flop che potrebbero convincere la dirigenza capitolina a cambiare strategia nelle prossime settimane.

Pellegrini è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno 2026 e sarebbe disposto a guadagnare di meno rispetto ai 6 milioni attuali (bonus inclusi) pur di rimanere nella Capitale. I piani della società, però, sembrano essere cambiati e l’incontro tra la dirigenza e l’entourage del calciatore quasi sicuramente porterà a un nulla di fatto.

Anche perché in questa sessione invernale di calciomercato, a Roma sono arrivati tre calciatori offensivi come Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza e, dunque, lo spazio a disposizione del numero 7 giallorosso potrebbe drasticamente ridursi. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende in casa Roma e vi terremo sicuramente aggiornati.