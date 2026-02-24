Padovan furioso litiga con un tifoso ▷ “Somaro, Inter forzatamente aiutata dall’arbitro! Milan infuriato…”

La 26ª giornata di Serie A potrebbe aver indirizzato in modo deciso la corsa scudetto. La vittoria dell’Inter contro il Lecce, unita alla clamorosa sconfitta del Milan a San Siro contro il Parma, ha permesso alla squadra guidata da Cristian Chivu di allungare proprio sui rossoneri, ora distanti dieci punti in classifica.

Un margine importante, che a questo punto della stagione potrebbe rivelarsi determinante. Eppure, accanto ai risultati del campo, continuano a far discutere le polemiche arbitrali, destinate ormai a diventare uno dei temi centrali di questo campionato. Episodi che, sul lungo periodo, potrebbero incidere in maniera significativa sull’equilibrio della lotta al vertice.

Nell’ultimo turno, il club rossonero ha espresso forte disappunto per un presunto calcio di rigore non assegnato in occasione del contatto tra Corvi, portiere del Parma, e Loftus-Cheek. Ma non è tutto. Nel mirino è finita anche la gestione del VAR in occasione del gol che ha consegnato ai ducali tre punti pesantissimi, alimentando ulteriormente il malcontento dell’ambiente milanista.

Le proteste, tuttavia, non si fermano qui. Secondo indiscrezioni, ai vertici di Milanello non sarebbe stata digerita neppure la gestione dell’episodio che ha coinvolto Kalulu e Bastoni. L’espulsione del difensore bianconero viene considerata da parte rossonera un passaggio chiave per l’esito finale della gara dei nerazzurri. Un episodio che non incide direttamente sulla classifica del Milan, ma che, secondo questa lettura, avrebbe comunque avuto ripercussioni indirette nella corsa al titolo.

La sensazione è che, da qui alla fine, ogni decisione arbitrale sarà destinata a pesare come un macigno su una stagione già carica di tensioni.

Padovan sbotta e litiga con un tifoso: “Inter aiutata dall’arbitro! Milan furioso”

A Radio Radio Lo Sport, si è acceso un confronto tra Giancarlo Padovan e un tifoso intervenuto in diretta. Il dibattito, incentrato sugli ultimi episodi arbitrali, ha portato il giornalista a esprimere posizioni nette, alimentando il tema delle polemiche che stanno accompagnando questa fase del campionato.

“Questo campionato non è falsato“, ha precisato Padovan, “ma una squadra su tutte, cioè l’Inter, non si lamenta e fa bene: è quella meno colpita, l’unica illesa“.

Il riferimento è alle polemiche arbitrali che stanno accompagnando le ultime giornate di Serie A e che coinvolgono, direttamente o indirettamente, anche il Milan. “Il Milan settimana scorsa era molto arrabbiato per la vicenda Kalulu-Bastoni“, ha aggiunto il giornalista, tornando su un episodio che ha alimentato forti malumori nell’ambiente rossonero.

Padovan ha poi rincarato la dose con un’accusa ancora più netta: “Contro la Juventus, l’Inter è stata palesemente e forzatamente accompagnata dall’arbitro alla vittoria. Non fosse successo questo, il Milan avrebbe avuto due jolly per giocarsi l’avvicinamento“.

Parole forti, che riaccendono il dibattito sull’impatto delle decisioni arbitrali nella corsa scudetto e che sono destinate a far discutere ancora a lungo.