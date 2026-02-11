Orsi smonta Conte dopo Napoli-Como: “Fuori da tutto! Basta scuse, ha fallito?”

NAPOLI-COMO, FALLIMENTO CONTE? – Il biglietto della Lotteria, quello dei rigori, lo sventola Cesc Fabregas. Sarà Como-Inter la doppia semifinale di Coppa Italia. Al Maradona servono diciotto tiri dal dischetto per decidere una sfida equilibrata, intensa, a tratti nervosa. Finisce 8-7 per i lariani, quarant’anni dopo l’ultima volta in semifinale.

Nei 90 minuti era finita 1-1: gol di Baturina e Vergara, poi la lunga maratona dagli undici metri. Segnano quasi tutti: Da Cunha, Politano, Douvikas, Spinazzola, Smolcic, Elmas, Diego Carlos. Segna anche Milinkovic-Savic, che si ripete dopo la “prodezza” già vista contro il Cagliari. Ma l’errore decisivo è di Lobotka, ipnotizzato da Butez, eroe della serata.

Sipario su una gara divisa a metà tra Napoli e Como. Ma se per i lombardi è una notte storica, per i partenopei è un’altra delusione dopo l’eliminazione in Champions League. E allora la domanda diventa inevitabile: è giusto parlare di fallimento per Antonio Conte, considerando aspettative e investimenti estivi?

Napoli-Como, Orsi attacca: “Conte sta facendo bene o male?”

Nel corso di Radio Radio Lo Sport, Nando Orsi non usa giri di parole. Il bersaglio è l’allenatore azzurro e il suo modo di comunicare.

“Quando Conte va in conferenza stampa e parla sempre di tutto meno che di pallone, sta facendo bene o male?” si chiede Orsi. “Ormai gli infortunati sono sempre la scusa. Ogni tanto gli si può dire qualcosa oppure non gli si può dire niente?”

Il punto è chiaro: il Napoli è fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia e in campionato è terzo, a distanza dall’Inter. “Il Napoli è arrivato 30° in Champions League, è fuori dalla Coppa Italia ed è terzo in campionato, a diversi punti dall’Inter. Secondo voi Conte sta facendo bene o male?”

L’ex portiere insiste sul tema della comunicazione: “Ogni tanto parlasse di pallone, di quello che succede in campo, del perché degli infortuni, del perché il Napoli gioca male. Il Napoli gioca male…”

Il confronto pesante e le ambizioni ridimensionate

Nel dibattito entra anche il paragone con altri grandi allenatori: “Va in conferenza stampa e dice: due titoli, gli altri zero titoli. Ma di che stiamo parlando? Si mette a confronto con Mourinho che ha vinto tre Champions League e non so quanti scudetti, ma di che stiamo parlando?”

Non è un attacco personale, precisa Orsi: “Per me Conte è tra i primi cinque allenatori d’Europa. Però ogni tanto parlare di calcio, di campo, sarebbe più giusto, più utile”,

Il nodo è l’ambizione. Ci si aspettava un Napoli dominante, costruito per competere su più fronti. E invece oggi resta solo il campionato. Da qui la provocazione: “Secondo voi il presidente De Laurentiis è contento?”

