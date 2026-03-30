“Domani quando suonerà l’inno italiano spero che la gente bosniaca si alzi ad applaudirlo. Perché non dobbiamo dimenticarci che l’Italia è stato il primo paese venuto a giocare qui un’amichevole dopo la guerra”. A dirlo in conferenza stampa è Edin Dzeko, centravanti della Bosnia che sfiderà l’Italia nella finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali.

L’attaccante conosce bene il calcio italiano grazie alle sue esperienze in Serie A con Roma, Inter e, più recentemente, Fiorentina. Prima di concludere l’incontro con i media, il “Cigno di Sarajevo” ha rivolto un invito ai tifosi di casa: rendere omaggio all’inno italiano prima del fischio d’inizio.

L’ultima da CT di Arrigo Sacchi: Bosnia-Italia, il precedente del 1996 ricordato da Dzeko

La gara amichevole citata da Džeko risale al 1996 ed è stata la prima sfida tra le due nazionali, oltre a rappresentare anche l’ultima panchina di Arrigo Sacchi alla guida dell’Italia. Il 21 giugno di quell’anno, in una Sarajevo uscita da poco dal conflitto che l’aveva colpita per tre anni, Bosnia e Italia disputarono un match dal forte valore simbolico. A imporsi furono i padroni di casa per 2-1, ma il risultato passò in secondo piano: per la Bosnia quella vittoria rappresentò un segnale di ripartenza dopo un periodo drammatico. A segno Salihamidžić e Bolić, mentre per gli azzurri realizzò il momentaneo pareggio Enrico Chiesa.

“Magari tanti non si ricordano e non sanno – ha ribadito Dzeko – ma l’Italia è stata la prima a venire qua a giocare un’amichevole in Bosnia nel 1996. Per questo siamo sempre grati. Poi per 90 minuti ci sarà una guerra sicuramente, però dopo amici come prima, quello che succede succede, il calcio è questo”, ha concluso l’ex Inter e Roma.

In precedenza, l’attaccante aveva commentato anche un episodio recente che ha coinvolto alcuni giocatori e membri dello staff azzurro, ripresi in un video mentre esultavano dopo un rigore decisivo della Bosnia contro il Galles: “Meno male che il focus si è spostato dall’altra parte, è normale. Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale”.

GUARDA IL REEL COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT