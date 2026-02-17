Clamoroso annuncio su Malen dopo la doppietta messa a segno contro il Napoli: ecco cosa sta succedendo.

Impatto devastante di Donyell Malen con la maglia della Roma. L’attaccante olandese classe ’99, dopo la doppietta messa a segno contro il Cagliari, realizza altre due reti sul campo del Napoli e regala un punto prezioso ai giallorossi in vista della volata Champions League. Ora la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è quarta (ultimo posto valido per la qualificazione alla massima competizione continentale per club), con un punto di vantaggio sulla Juventus.

A frenare, però, gli entusiasmi a Trigoria ci pensa Antonio Cassano che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la puntata di ‘Viva el Futbol’: “Malen sta dimostrando di essere un ottimo calciatore, ma il campionato italiano è indietro rispetto a quello inglese e chi arriva dalla Premier League fa sempre la differenza. In ogni caso, parliamo di un calciatore che faceva panchina al Borussia Dortmund e anche all’Aston Villa non è andata benissimo. Emery è un grande allenatore, per cui forse non era al suo livello in Inghilterra”.

Parole forti, destinate sicuramente a far discutere: come la prenderanno a Trigoria?