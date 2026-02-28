Pesantissima tegola per l’Inter in queste ore: l’infortunio è più grave del previsto e i tempi di recupero saranno lunghissimi.

Questa sera, alle ore 20:45, l’Inter affronta il Genoa nell’anticipo serale della ventisettesima giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt e tornare alla vittoria per tenere a debita distanza il Milan, che sarà impegnato domani alle 12:30 nell’insidiosa trasferta di Cremona.

Intanto, c’è da registrare una pesantissima tegola per l’Inter. Valentin Carboni, di proprietà del club nerazzurro e attualmente in prestito al Racing Avellaneda, ha riportato un gravissimo infortunio come comunicato dal club biancoceleste attraverso una nota ufficiale: “Durante l’allenamento di venerdì, Valentin Carboni ha riportato una rottura completa del legamento crociato anteriore e una rottura parziale del legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Guarisci presto, Valen!”.

Il 20enne argentino, dunque, sarà costretto a rimanere fermo ai box per un periodo di almeno 8 mesi: una tegola devastante per l’Inter, che crede tantissimo nel calciatore classe 2005. I tifosi nerazzurri si augurano di rivederlo al più presto in campo.