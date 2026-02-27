Lazio, Salomone lancia l’allarme ▷ “È ridicolo! Impossibile tacere: clamoroso segnale di debolezza”

In vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta il tifo organizzato della Lazio ha annunciato che diserterà ancora una volta lo stadio. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi attraverso una nota ufficiale, nella quale i gruppi hanno ribadito la propria posizione nei confronti della società.

“Non sarà una semifinale di Coppa Italia a farci cambiare idea su questa misera gestione“, si legge nel comunicato, che invita i sostenitori biancocelesti a non entrare allo stadio per manifestare il dissenso verso la proprietà guidata da Claudio Lotito. Non sono bastati, dunque, gli appelli dell’allenatore Maurizio Sarri e del difensore Adam Marušić, che nei giorni scorsi avevano chiesto ai tifosi di tornare a sostenere la squadra dagli spalti.

Per ovviare almeno in parte all’assenza della curva e garantire una cornice di pubblico più ampia, la società biancoceleste ha deciso di invitare studenti, docenti, personale ATA e familiari dell’I.I.S. Biagio Pascali ad assistere gratuitamente alla gara.

Sul sito dell’istituto è apparsa una circolare che recita: “La S.S. Lazio è lieta di invitare gratuitamente il nostro Istituto per la costante vicinanza e collaborazione dimostrata verso gli studenti-atleti. L’invito è esteso a studenti, docenti, personale ATA e rispettivi familiari, offrendo l’opportunità di partecipare a un evento sportivo di grande rilievo nazionale“.

Una scelta che punta a riempire gli spalti e a mantenere alto il sostegno alla squadra in un appuntamento cruciale della stagione.

Lazio, il duro commento di Luigi Salomone: “Non volevo parlarne, ma non posso stare zitto!”

Nel corso di Radio Radio Lo Sport, il giornalista Luigi Salomone è intervenuto con toni duri sulla situazione in casa biancoceleste.

“Mi ero promesso di non parlare più di queste cose, ma qui è impossibile stare zitti. È una cosa ridicola, un grave segnale di debolezza da parte della società“, ha dichiarato in diretta, esprimendo forte dissenso rispetto alle recenti vicende che stanno coinvolgendo il club.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport.