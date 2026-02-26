Juve, furto col Galatasaray!? Parla Damascelli: “Il rosso a Kelly? Ecco chi bisogna ringraziare”

Un altro episodio arbitrale destinato a far discutere, un’altra decisione che accende la rabbia del mondo bianconero. Dopo i casi già controversi delle ultime settimane (da Cabal a Istanbul fino all’episodio Bastoni-Kalulu) anche in Juve-Galatasaray, col cartellino rosso clamoroso dato a Lloyd Kelly, si riapre il dibattito sul ruolo del Var e sulle scelte del direttore di gara.

Il momento chiave arriva a inizio ripresa. Al 3’ del secondo tempo, con la partita ancora in equilibrio, il difensore bianconero interviene su Baris Yilmaz dopo un colpo di testa: nella ricaduta il piede scivola sulla caviglia dell’avversario. L’arbitro, il portoghese Joao Pinheiro, inizialmente opta per il secondo cartellino giallo, che avrebbe comunque comportato l’espulsione.

Una decisione già considerata severa, vista la dinamica giudicata da molti come fortuita più che volontaria. Ma è a questo punto che la vicenda prende una piega ancora più sorprendente.

Juve-Galatasaray, le incongruenze del VAR sul rosso a Kelly

Dalla sala Var arriva infatti il richiamo per una on field review. Una chiamata che lascia perplessi giocatori e panchine, anche perché – come insegnato dal precedente Bastoni-Kalulu – il Var non può intervenire per revocare una doppia ammonizione. Dopo pochi istanti davanti al monitor, Pinheiro rientra in campo e cambia completamente il provvedimento: annulla il secondo giallo e sventola un rosso diretto.

Una scelta che ha lasciato increduli tifosi e squadra. Il contatto è evidente, ma la sensazione diffusa è che l’episodio sia stato punito in modo eccessivo rispetto alla reale pericolosità dell’intervento. La trasformazione del secondo giallo in espulsione diretta, di fatto, cambia poco nell’immediato – Kelly avrebbe comunque saltato la prossima gara europea – ma può pesare sul piano disciplinare, con il rischio di una squalifica più lunga.

L’ennesima decisione controversa che alimenta il malumore bianconero e riaccende le polemiche sull’utilizzo del Var nelle competizioni europee. Ed è proprio su questo punto che si inserisce il commento di Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio Lo Sport, con parole destinate a far discutere: “Per la UEFA Kelly ha messo chiaramente a repentaglio l’avversario… Questo è il calcio voluto da Infantino, Collina e l’allegra compagnia!“

