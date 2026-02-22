La Roma vince 3 a 0 e si riafferma in piena zona Champions, raggiungendo il Napoli al terzo posto a 50 punti. Una prestazione sbloccata dal gol su angolo nel secondo tempo, dopo una prima frazione difficile per i giallorossi. L’analisi della partita del Presidente Ferrajolo: “Dopo il primo tempo avevo visto dei fantasmi con corvi che si aggiravano attorno ai fantasmi. Poi su quel corner la partita ha preso la piega giusta, i giocatori che sono entrati hanno dato risposte felici, Venturino ha fatto molto meglio di Saragoza, e la vittoria è meritata-I primi due gol sono venuti su calcio d’angolo, la Roma ne ha battuti almeno una decina. Non capisco perché la Cremonese ha giocato solo in difesa, perché poi quando ha provato ad attaccare ha fatto bene. una vittoria importantissima per tutte le cose che sappiamo, ora la Roma sta a 4 punti sulla Juve, io starei attento anche all’Atalanta e il Como. Le rivali sono tante, il vantaggio che ha la Roma è rassicurante, abbiamo avuto la conferma che l’attaccante è forte anche se non ha segnato, e dei giovani come Pisilli che meriterebbe di giocare sempre. Gli andrebbe trovato un posto come terzo centrocampista o come trequartista, perché il ragazzo gioca e fa sempre molto bene”.

In diretta arriva anche la lista della spesa per il prossimo mercato di Roberto Pruzzo: “Stamattina ho fatto il mercato della prossima estate, Palestra e Nico Paz… Guardo al futuro, Venturino lo conosco e avevo anche fatto cenno alla Roma. Questo ragazzo ha delle qualità importanti, 2006 con Gasperini può solo crescere”.