Colpo di scena in casa Marsiglia dopo il pesantissimo ko contro il Paris Saint-Germain: ecco cosa sta succedendo.

Ore concitatissime in casa Olympique Marsiglia dopo la pesantissima sconfitta contro il Paris Saint-Germain (5-0) nel posticipo della ventunesima giornata di Ligue 1. Il club allenato da Roberto De Zerbi ha racimolato appena 7 punti nelle ultime cinque gare di campionato e occupa al momento la quarta posizione in classifica, ad addirittura dodici punti dalla vetta.

Sul banco degli imputati è finito proprio l’allenatore italiano, criticato per una retroguardia dopo vulnerabile e per alcune scelte di formazione discutibili. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Bruges e la scoppola di ieri proprio non sono andate giù ai tifosi del Marsiglia, che adesso chiedono a gran voce l’esonero di De Zerbi.

La dirigenza transalpina è chiamata adesso a prendere una decisione, anche se la sensazione è che si arrivi al prossimo turno di campionato quando il Marsiglia ospiterà lo Strasburgo sabato 14 febbraio. Potrebbe essere l’ultima chiamata per De Zerbi che, in caso di risultato negativo, rischia di dire addio al club francese. In Italia resta vigile la Fiorentina, che sogna di affidargli la panchina nella prossima stagione.