Annuncio pazzesco su Novak Djokovic: i tifosi del campione serbo rimangono a bocca aperta.

A 38 anni suonati, ha prima sconfitto Sinner in semifinale al termine di una maratona infinita e poi si è arreso solo in finale al numero 1 al mondo, Alcaraz. Novak Djokovic è un campione infinito, una vera e propria leggenda e non ha alcuna intenzione di mollare la presa, come dimostrato sui campi in cemento degli Australian Open.

Anzi, il suo obiettivo è quello di vincere un altro torneo del Grande Slam prima dell’addio definitivo al tennis. A dare qualche consiglio a Djokovic ci pensa adesso l’ex tennista Greg Rusedski nel corso del podcast Off Court con Greg: “Tifosi di Djokovic, c’è ancora molta speranza che Nole possa vincere un grande torneo. Se gioca così a Wimbledon, ha reali possibilità per vincere il titolo. Potrebbe prendersi una pausa al Roland Garros, torneo fuori portata per lo sforzo fisico che questo torneo comporta, e presentarsi a Wimbledon dopo un po’ di riposo”.

Cosa deciderà di fare Nole? Salterà davvero l’Open di Francia in programma tra maggio e giugno sulla terra rossa di Parigi per preparare al meglio Wimbledon o sarà in campo anche al Roland Garros?