La Juve si interroga sul futuro del proprio portiere: e intanto spunta il nome del possibile sostituto di Di Gregorio.

Il 5 luglio 2024 si trasferiva dal Monza alla Juventus in prestito oneroso per 4,5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni, ma da quel giorno Michele Di Gregorio ha deluso le aspettative. Il portiere milanese classe ’97 anche ieri sera contro il Galatasaray non è stato impeccabile e ora sono tantissimi i sostenitori bianconeri che auspicano una sua cessione in estate.

E, proprio in tal senso, ci sono delle novità davvero rilevanti. Secondo quanto raccolto dalla redazione di RadioRadio’, i vertici della Juventus sarebbero pronti a prendere in considerazione eventuali offerte per Di Gregorio e avrebbero già individuato il suo erede. Si tratta di Marco Carnesecchi, classe 2000 che sta facendo vedere cose straordinarie con la casacca dell’Atalanta. I nerazzurri valutano il calciatore tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma la Juve starebbe pensando di inserire qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese del club nerazzurro. Occhio, dunque, a questa pista e alle prossime settimane: Di Gregorio potrebbe salutare la Continassa e al suo posto potrebbe arrivare Marco Carnesecchi.