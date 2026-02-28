“Danni clamorosi: altro che Moggi, ormai siamo nell’epoca Marotta!” ▷ L’incredibile rivelazione di Melli

È un periodo nero, forse il più delicato della stagione, quello che sta attraversando la Juventus. I numeri delle ultime sei uscite raccontano una crisi profonda: un solo pareggio, una vittoria rivelatasi inutile ai fini della qualificazione e ben quattro sconfitte contro Atalanta, Inter, Como e Galatasaray. Un bilancio che pesa, e che ha inevitabilmente incrinato certezze e ambizioni.

Nel giro di pochi giorni, i bianconeri si giocano una fetta consistente del proprio futuro. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray ha lasciato scorie fisiche e psicologiche, ma il calendario non concede tregua. All’orizzonte c’è uno scontro diretto che profuma di spareggio anticipato per il quarto posto.

Domenica 1 marzo alle 20.45, la Juventus affronterà la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, attualmente quarta in classifica e avanti di quattro lunghezze rispetto ai bianconeri. Una sfida che arriva a marzo ma che potrebbe indirizzare in maniera significativa la corsa alla prossima qualificazione in Champions. Perdere significherebbe allargare il divario; vincere, al contrario, riaprire completamente i giochi.

Le difficoltà, però, non mancano. La Juventus arriva all’appuntamento dopo i 120 minuti intensi disputati contro il Galatasaray, gran parte dei quali in inferiorità numerica.

A rendere il momento ancora più teso contribuiscono anche le polemiche arbitrali che hanno accompagnato alcune delle ultime uscite. Dall’episodio che ha coinvolto Kalulu e Bastoni nella sfida contro l’Inter, fino all’espulsione di Kelly nel match europeo, la Juventus ritiene di aver pagato decisioni controverse che hanno inciso sull’inerzia delle partite.

Juventus, la bomba di Melli: “Danni clamorosi: ormai siamo nell’epoca Marotta!

A Radio Radio Lo Sport, il giornalista Franco Melli ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere, tornando sugli episodi arbitrali che hanno coinvolto la Juventus nella recente sfida contro l’Inter.

“Contro l’Inter è stato l’episodio peggiore che verrà ricordato per anni“, ha affermato Melli, sottolineando come, a suo giudizio, l’episodio Kalulu-Bastoni rappresenti uno dei momenti più controversi della stagione.

Il giornalista ha poi aggiunto una riflessione dal tono ancora più incisivo: “Fate attenzione, fino ad ora danni clamorosi: non saremo più nell’epoca Moggi ma siamo sicuramente in quella di Marotta“.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport.