Partita facile per la capolista, che batte la Cremonese per 2 a 0. L’ Inter la sblocca senza problemi nel primo tempo con un colpo di testa di Lautaro, raddoppia con tiro da fuori con Zielinski (aiutato dalla papera di Audero). Il predominio dell’Inter è netto, le alternative in campo, da Sucic a Frattesi, fanno la loro partita, senza sprazzi incredibili di classe, ma senza far rimpiangere i titolari. La squadra di Nicola fa poco, spreca clamorosamente un 2 contro 1 in contropiede quando il punteggio era ancora sull’uno a zero. La Cremonese deve guardarsi le spalle, i punti accumulati a inizio stagione non sono sufficienti ad assicurarsi la salvezza. Il rischio di restare immischiati nella lotta salvezza fino all’ultima giornata inizia a farsi concreto.

I novanta minuti di partita offrono poche emozioni, nell’Inter c’è ancora Esposito titolare a posto di Thuram, la bella notizia è il ritorno in campo di Darmian. Da segnalare nel secondo tempo una interruzione abbastanza lunga: un petardo viene lanciato dal settore occupato dai tifosi dell’Inter, esplode vicino al portiere della Cremonese. Audero cade a terra, l’arbitro ferma il gioco. La partita riprende dopo qualche minuti, vedremo quali saranno le sanzioni applicate per questa triste e pericolosa infrazione. Nel finale arriva il palo di Zerbin, al minuto 85, complice calo di tensione della difesa nerazzurra che fa imbestialire Chivu.

Con questa vittoria l’Inter si porta a +8 sul Milan, impegnata martedì in casa del Bologna, un primo concreto tentativo di fuga, che rispecchia la superiorità e l’autorevolezza dimostrata spesso dai giocatori nerazzurri. Anche quest’anno lo scudetto lo potrà perdere solo l’Inter.