Colpo di scena in vista del Roland Garros 2026: cambia di nuovo tutto per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. 

La stagione tennistica è cominciata da poco più di un mese e ha già evidenziato un dato inequivocabile: Alcaraz sarà l’uomo da battere dopo i trionfi agli Australian Open a all’Atp di Doha, mentre Sinner dovrà essere bravo a non perdere ulteriore terreno dallo spagnolo nella classifica Atp. Una data chiave per capire come procede questa grande rivalità sarà quella che va dal 24 maggio al 7 giugno, quando si disputerà il Roland Garros 2026.

Alcaraz-Sinner
Torneo che potrebbe vedere ai nastri di partenza anche Holger Rune, che proverà un miracoloso recupero dopo la rottura del tendine d’Achille dello scorso ottobre. A confermarlo è Peter Bastiansen, ex giocatore e opinionista a ‘SpliXperten’: “La riabilitazione di Holger sta procedendo secondo i piani e il suo grande obiettivo è quello di prendere parte al prossimo Roland Garros. Secondo la sua tabella, Rune potrebbe partecipare a due tornei di preparazione prima di Parigi”.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava: l’eventuale partecipazione di un top come Rune al Roland Garros rischia di stravolgere i piani anche di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.