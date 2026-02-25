Colpo di scena in vista del Roland Garros 2026: cambia di nuovo tutto per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

La stagione tennistica è cominciata da poco più di un mese e ha già evidenziato un dato inequivocabile: Alcaraz sarà l’uomo da battere dopo i trionfi agli Australian Open a all’Atp di Doha, mentre Sinner dovrà essere bravo a non perdere ulteriore terreno dallo spagnolo nella classifica Atp. Una data chiave per capire come procede questa grande rivalità sarà quella che va dal 24 maggio al 7 giugno, quando si disputerà il Roland Garros 2026.

Torneo che potrebbe vedere ai nastri di partenza anche Holger Rune, che proverà un miracoloso recupero dopo la rottura del tendine d’Achille dello scorso ottobre. A confermarlo è Peter Bastiansen, ex giocatore e opinionista a ‘SpliXperten’: “La riabilitazione di Holger sta procedendo secondo i piani e il suo grande obiettivo è quello di prendere parte al prossimo Roland Garros. Secondo la sua tabella, Rune potrebbe partecipare a due tornei di preparazione prima di Parigi”.

Un colpo di scena che nessuno si aspettava: l’eventuale partecipazione di un top come Rune al Roland Garros rischia di stravolgere i piani anche di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.