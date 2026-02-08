Altra pessima notizia per Jannik Sinner dopo la delusione agli Australian Open: il 2026 dell’azzurro non è iniziato benissimo.

Il 2026 di Jannik Sinner non è iniziato benissimo. Il campione di San Candido, grande favorito alla vigilia dopo i due successi di fila del 2024 e 2025, ha deluso agli Australian Open dove si è arreso in semifinale a Djokovic al termine di una vera e propria maratona. A trionfare è stato l’amico-rivale Alcaraz che così ha allungato in testa alla classifica mondiale.

E ora le parole Riccardo Piatti fanno tremare i tifosi dell’azzurro. Ecco quanto ammesso dall’ex coach sia di Sinner che di Djokovic nel corso di un’intervista concessa a ‘L’Equipe’: “Contro Djokovic, Jannik ha avuto parecchie possibilità di vincere, ma credo abbia bisogno di giocare ancora tante partite di quel tipo. Deve acquisire ulteriore esperienza. Carlos Alcaraz al momento sembra un gradino sopra a tutti gli altri, ma siamo soltanto ad inizio stagione“.

Campanello d’allarme, dunque, per Sinner che ha fallito il primo grande obiettivo della stagione tennistica arrendendosi sui campi in cemento di Melbourne. Ma siamo solo all’inizio e l’attuale numero del ranking Atp tornerà protagonista. Ne siamo convinti.