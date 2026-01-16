Colpo di scena dal ritiro dell’Inter: ecco cosa succede alla viglia della sfida di domani contro l’Udinese.
L’Inter torna subito in campo. Dopo il successo contro il Lecce nel recupero di mercoledì, i nerazzurri si apprestano ad affrontare l’Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. Si gioca domani pomeriggio, alle ore 15:00.
I nerazzurri cercano un nuovo successo per consolidare il primato in classifica davanti al Milan di Max Allegri, mentre i padroni di casa puntano al terzo risultato utile di fila dopo la vittoria contro il Torino e il pareggio col Pisa.
Ultim’ora Thuram, clamorosa decisione in casa Inter
Per l’occasione, il tecnico Chivu pensa a diversi cambi di formazione in vista del tour de force che attende i suoi ragazzi da qui a fine gennaio. La grande sorpresa dovrebbe essere rappresentata dall’esclusione di Thuram: al suo posto ci sarà Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez.
In mezzo al campo spazio a Barella, con Sucic e Mkhitaryan, mentre in difesa Carlos Augusto sostituirà Bastoni. Ecco il probabile undici dell’Inter per la delicatissima trasferta di domani sul campo dell’Udinese:
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito.