A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, Sinner fa una scelta davvero sorprendente: ora non ci sono più dubbi.
A meno di due settimane dall’inizio degli Australian Open, in programma il prossimo 18 gennaio sui campi in cemento di Melbourne, Jannik Sinner prende una clamorosa decisione. L’attuale numero 2 del ranking Atp, infatti, prenderà parte per la prima volta in carriera all’Atp 500 di Doha, meglio noto come il Qatar Open, che si disputerà dal 16 al 21 Febbraio.
Si tratta del primo evento che Sinner affronterà subito dopo gli Australian Open 2026: nessuno si aspettava una scelta di questo tipo e ora cambiano radicalmente i programmi dell’azzurro per il futuro.
Sinner, prima volta a Doha: adesso è ufficiale
Sinner, impegnato in questi giorni a Seoul per l’esibizione contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz, anche lo scorso anno aveva deciso di prendere parte alla competizione in Qatar, ma poi è saltato tutto a causa dei 3 mesi di sospensione per il caso Clostebol.
Due tornei ravvicinati, dunque, che serviranno a testare immediatamente la condizione psico-fisica del campionissimo di San Candido. Priorità ovviamente agli Australian Open, primo torneo 2026 del Grande Slam. A Melbourne Sinner proverà a centrare uno storico tris e solo dopo potrà concentrarsi sulla sua prima esperienza in assoluto al Qatar Open di Doha.