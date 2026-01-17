Novità importantissima in casa Juve a poche ore dalla sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata.

La Juve è sicuramente tra le squadre più attive della Serie A in questa sessione invernale di calciomercato. I bianconeri sono a caccia di 1-2 rinforzi nel reparto avanzato e le trattative con Crystal Place e Atalanta per Mateta e Maldini procedono spedite.

Juve che, però, tiene d’occhio anche la questione uscite, con diversi calciatori sul piede di partenza. Tra questi rientra sicuramente Juan Cabal, difensore classe 2002, che continua ad essere impiegato col contagocce dal tecnico Luciano Spalletti.

Cabal in Bundesliga, ecco le ultimissime

Come riportato da “Calciomercato.com”, l’ex calciatore dell’Hellas Verona potrebbe trasferirsi presto in Bundesliga, con il Wolfsburg indeciso tra Cresswell del Tolosa e proprio Cabal della Juve. L’esterno originario di Cali non è un titolare alla Juve e partirebbe immediatamente in caso di proposta congrua.

Stasera si torna in campo con Yildiz e compagni attesi dalla delicata trasferta sul campo del Cagliari, valida per la ventunesima giornata di Serie A, ma occhio anche al calciomercato. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la cessione di Cabal in Bundesliga: vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.