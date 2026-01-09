La decisione improvvisa arriva a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open: anche Sinner rimane di sasso.

A pochi giorni dal via degli Australian Open, c’è da registrare un clamoroso forfait. Nick Kyrgios, idolo di casa, non prenderà infatti parte al torneo sui campi in cemento di Melbourne come annunciato attraverso il proprio account Instagram: “Dopo una buona conversazione con Tennis Australia ho deciso di giocare solo il doppio all’Australian Open. Sono in forma e sono tornato in campo, ma le partite al meglio dei cinque set sono tutta un’altra cosa e non sono ancora del tutto pronto a reggere quella distanza. Questo torneo per me significa tutto, ma preferisco lasciare il posto a chi è più pronto. Sto facendo di tutto per competere e stare bene quest’anno”.

Una decisione che ha scosso davvero tutti, tra cui anche Jannik Sinner col quale in passato il tennista australiano si è reso protagonista di diversi confronti animati a distanza.

Sinner pronto per gli Australian Open

Il numero 2 al mondo, in ogni caso, continua la propria preparazione per il grande appuntamento in programma dal prossimo 18 gennaio. Sinner può scrivere la storia con il terzo trionfo consecutivo dopo quelli del 2024 e 2025, ma Alcaraz e compagni sono pronti a tutto pur di rovinargli la festa.

Intanto, prima del semaforo verde di Melbourne c’è da registrare la prima clamorosa notizia: Kyrgios rinuncia al torneo di singolare degli Australian Open e scenderà in campo soltanto in doppio.