L’infortunio al ginocchio rischia di stravolgere la nuova stagione tennistica: nemmeno Sinner e Alcaraz se lo aspettavano.

Ormai ci siamo: tra pochissimi giorni (18 gennaio) si accenderanno i riflettori sugli Australian Open, primo torneo del Grande Slam dell’anno. A Melbourne ne vedremo sicuramente delle belle, con i più grandi tennisti al mondo pronti a darsi battaglia: Sinner vuole calare il tris, Alcaraz venderà cara la pelle, ma occhio anche a Zverev e Djokovic che hanno tutta l’intenzione di rovinare la festa all’italiano e allo spagnolo.

Le gerarchie nel circuito Atp, però, rischiano seriamente di cambiare con il pesante infortunio occorso in questi giorni all’attuale numero 9 della classifica mondiale: Taylor Fritz.

Fritz ko, rischia uno stop: le ultimissime

Fritz si è arreso a Sebastian Baez, nel primo match dell’anno allo United Cup. Il 28enne statunitense è apparso in difficoltà dal punto di vista fisico, per via di una tendinopatia al ginocchio che lo tormenta ormai da diversi mesi.

Ecco quanto ammesso da Fritz: “Sarà molto complicato per me gestire il dolore al ginocchio. Se le cose non dovessero andare bene, allora tra qualche mese sarò costretto a fermarmi completamente per risolvere il problema“.

Uno stop che avrebbe del clamoroso e che modificherebbe anche i piani di Sinner e Alcaraz per i prossimi tornei: Fritz è uno degli avversari più forti dei primi due tennisti al mondo e una sua eventuale assenza ribalterebbe tutto.