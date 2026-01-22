Roma – Stoccarda, Ferrajolo A Botta Calda ▷ “Ora manca solo la vittoria con la big e guarda caso…”

“Alla fine Pisilli è stato decisivo, con due gol uno più bello dell’altro, arrivati peraltro su assist di due argentini: il segno, ancora una volta, di un calcio di grande qualità. Al di là della giocata di Dybala, però, la serata di Pisilli rappresenta un evento importante per la Roma, perché aggiunge un elemento fondamentale alla squadra e spazza via qualsiasi idea malsana di una sua cessione, anche solo in prestito. Pisilli serve a questa Roma, la stagione è ancora lunga e lui lo ha ribadito in modo eclatante: non ci possono essere più dubbi.

Ma al di là del singolo, io vorrei vedere più partite come questa, perché la Roma mi è piaciuta davvero tanto. Ha giocato per più di un’ora con una formazione profondamente stravolta dal turnover e, tolti i due gol, ha rintuzzato palla su palla e colpo su colpo una squadra tedesca che ha un valore oggettivo, certificato dalla classifica del suo campionato, ma anche un’organizzazione di gioco solida, una struttura fisica importante e un modo di stare in campo molto interessante.

La Roma non solo non è stata inferiore, ma dopo un primo quarto d’ora di sofferenza – non so se per una fase di studio o per qualche timore iniziale – ha cambiato passo. In quei minuti l’avevo vista un po’ in difficoltà, poi però è andata avanti con sfacciataggine: ha ribattuto colpo su colpo, ha difeso con ordine, è ripartita, ha attaccato. Insomma, è stata una Roma che mi ha convinto molto.

E va detto chiaramente: in tutto questo c’è parecchio della mano di Gasperini. Ha osato, stravolgendo la squadra cosiddetta titolare pur sapendo quanto fosse importante questa partita per il cammino europeo. Lo ha fatto dimostrando di saper tenere tutti sulla corda e di riuscire a curare e migliorare anche chi gioca meno, le cosiddette seconde linee. Quando questi giocatori scendono in campo e offrono prestazioni così convincenti, per certi versi anche entusiasmanti, significa che l’allenatore sta lavorando molto bene. Far giocare bene Dybala, Cristante o Koné può essere normale; ma quando rimetti in campo un gruppo di giovani e ottieni questo tipo di risposte, allora i meriti del tecnico sono evidenti.

Ora la Roma per sentirsi completamente adulta, per volare, per non avere dei freni, delle remore mentali, deve battere qualche rivale, qualche rivale diretta, qualche grande per capirci. Domenica c’è il Milan e l’occasione è quella giusta. Poi credo che per gli esiti dei primi quattro posti dovremo aspettare ancora, i margini sono ristretti, nessuna squadra ha un passo deciso che stacca tutte le altre, quindi può succedere ancora di tutto, ma per la crescita di questa squadra, per crearsi dentro una convinzione delle proprie possibilità e capacità, la partita col Milan diventa importantissima”.

Nel video l’intervento integrale A Botta Calda di Luigi Ferrajolo.