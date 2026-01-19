Colpo di scena in vista della super sfida di domenica tra Roma e Milan: out uno dei protagonisti più attesi.

Entrambe hanno vinto anche ieri e adesso Roma e Milan si preparano alla sfida da brividi, in programma domenica 25 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. I giallorossi si sono imposti sul campo del Torino con una prestazione davvero convincente e grazie ai gol dell’ultimo arrivato Malen e di un super Dybala. I rossoneri, invece, hanno sconfitto il Lecce soltanto nel finale, grazie al preciso colpo di testa di Füllkrug che non ha lasciato scampo a Falcone.

Domenica sera ne vedremo sicuramente delle belle, anche perché la gara dell’Olimpico rischia di risultare decisiva per la volata scudetto e quella Champions League.

Roma-Milan, Saelemaekers verso il forfait

Roma-Milan rischia di perdere uno dei protagonisti più attesi, ovvero Alexis Saelemaekers. Il 26enne belga – stando a quanto riferito in queste ore da ‘Forzaroma.info’ – sarebbe in forte dubbio a causa del problema muscolare accusato proprio ieri sera contro i salentini.

Le sue condizioni verranno valutate attentamente nelle prossime ore, ma adesso Max teme il peggio: Saelemaekers è un elemento imprescindibile della rosa del Milan e una sua eventuale assenza complicherebbe i piani del Diavolo.