Roma particolarmente attiva sul mercato e pronta a rinforzarsi ulteriormente a gennaio: ecco le ultimissime.

A Roma ormai si sogna in grande. L’ottimo ruolino di marcia tra campionato ed Europa League e l’operato della società in sede di calciomercato hanno restituito entusiasmo a una piazza che adesso si aspetta grandissime cose da Gian Piero Gasperini e dai giocatori. L’ultimo arrivato Donyell Malen sembra indossare la maglia giallorossa da una vita e quanto visto sul campo del Torino nell’ultimo turno di campionato fa davvero ben sperare.

Ma non è finita qui. A Trigoria, infatti, stanno pensando a un’altra clamorosa operazione di mercato che renderebbe la rosa della Roma ancor più competitiva.

Roma, colpo scudetto: l’ultimo nome è da urlo

Arrivano infatti conferme sul forte interesse della Roma per Yannick Ferreira Carrasco, classe ’93 che gioca attualmente in Arabia Saudita, più precisamente all’Al-Shabab. L’ex Atletico Madrid è stato recentemente accostato anche alla Juventus di Spalletti, ma ora proprio il club capitolino sembrerebbe orientato a provarci davvero.

Carrasco ha esperienza, grandi mezzi tecnici e rappresenterebbe un’alternativa di valore assoluto come esterno offensivo, anche se guadagna uno stipendio che attualmente non rientra nei parametri della Roma. Nella Capitale lo sanno, ma vogliono provarci lo stesso e si augurano che il calciatore belga possa accettare una riduzione dello stipendio e trasferirsi in giallorosso.