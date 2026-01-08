Un’indiscrezione improvvisa scuote la Juve: il futuro di Cambiaso potrebbe cambiare da qui alle prossime settimane.

Con l’arrivo di Spalletti, la Juve sembra aver finalmente trovato un’identità precisa. I bianconeri vengono da una serie di risultati utili consecutivi, conditi da prestazioni davvero incoraggianti. Nelle ultime cinque partite di campionato Yildiz e compagni hanno vinto quattro volte (Bologna, Roma, Pisa e Sassuolo) e pareggiato una (Lecce), creato tantissime occasioni da gol e messo in mostra un pressing asfissiante che ha letteralmente mandato in tilt gli avversari.

Tra le poche note stonate c’è Andrea Cambiaso, che ha sulla coscienza l’imperdonabile errore contro il Lecce che ha permesso a Banda di segnare la rete del momentaneo vantaggio salentino. Spalletti crede moltissimo nel calciatore come dimostrato già ai tempi in cui sedeva sulla panchina della Nazionale italiana, ma l’esterno classe 2000 appare in netto calo rispetto al passato, soprattutto dal punto di vista mentale.

Cambiaso via: Manchester City pronto a rifarsi sotto

E adesso tornano a farsi sentire le sirene di mercato. Il Manchester City potrebbe presto rifarsi sotto per chiedere informazioni sul conto del 25enne genoano: Cambiaso piace parecchio a Pep Guardiola, che aveva effettuato un tentativo già un anno fa.

Secondo alcune informazioni raccolte dalla nostra redazione, la dirigenza del City avrebbe intenzione di mettere sul piatto qualcosa come 37 milioni di sterline (circa 43 milioni di euro) per convincere la Juve a liberarlo: occhio, dunque, a questa pista che potrebbe ribaltare completamente il calciomercato della Vecchia Signora.