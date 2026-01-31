Il Napoli si gode Vergara e una buona prestazione, fatta di gol, occasioni mancate, sfortuna, un palo e una gestione non troppo semplice sul ritorno della Fiorentina. Alla fine la differenza la fa Vergara, ormai le azioni pericolose del Napoli passano da lui. Al decimo minuto è il nuovo talento del Napoli che la sblocca, sfruttando l’ottimo lavoro di Hojlund, portandosi da solo davanti a De Gea che rimane in piedi sul tiro rasoterra dell’esterno napoletano. La partita per un’ora ha avuto il Napoli come padrone, con Hojlund e McTominay che più volte hanno cercato la porta senza successo. Al minuto 22′ Comuzzo ha salvato sulla linea, intercettando un pallone che l’attaccante del Napoli stava trascinando in rete. Lo stesso centrale fiorentino ha cercato di spazzare da terra il pallone appena recuperato, dal lato sbagliato però. L’autorete che poteva essere clamorosa è stata evitata dal palo interno, che ha riconsegnato il pallone ancora a Comuzzo, che stavolta ha spazzato dal lato giusto. L’unico sussulto della squadra di Vanoli nella prima ora di partita è arrivato dalla testa di Piccoli, che con una elevazione da record salta sopra ai difensori del Napoli, sono ancora i pali del Maradona a sputare fuori la palla.

Al 26esimo la paura ferma lo stadio, la torsione del ginocchio di Di Lorenzo spaventa tutti, il difensore napoletano esce in barella. In conferenza ancora una volta, Conte batte sul tema rose allargate, per limitare infortuni gravi. Il secondo tempo si sblocca ancora con un gran gol del Napoli, la botta da fuori è di Gutierrez. La Fiorentina che sembra alle corde, trova la forza di reagire subito. Solomon ribadisce in rete un pallone parato dall’ottimo Meret, già protagonista nel primo tempo su testa di Gudmunsson. Entra Kean, ma la partita resta sul 2 a 1 per il Napoli.

Il Napoli regge, Conte nel dopopartita sbotta ai microfoni di Dazn: “Mi dispiace che l’associazione calciatori si volti dall’altra parte, se il campionato iniziasse oggi, con questi giocatori a disposizione, dove mettereste il Napoli nei vostri pronostici? Oggi sono troppo incazzato per Di Lorenzo”.