Napoli, Padovan asfalta Conte: “Basta scuse, fare peggio a Copenaghen è difficile! È mai colpa sua?”

Tanti infortunati; flop dal mercato come quelli rappresentati da Lucca e Lang; un pareggio brutto e inaspettato del suo Napoli contro il Copenaghen e un match contro la Juve che, a detta di molti, sa già di ultima spiaggia. Per Antonio Conte e i suoi non è certamente un buon periodo, e quasi inevitabilmente il livello del suo lavoro e dei suoi risultati stanno diventando sempre più un tema acceso di discussione fra gli addetti ai lavori.

Le attenuanti a favore del tecnico salentino sono senza dubbio molteplici. In primis (e forse soprattutto) la lunga lista di giocatori importanti indisponibili, che hanno ridotto il valore numerico e qualitativo della rosa del Napoli davvero all’osso. Ma concentrandoci un attimo su alcune prestazioni in particolare dei partenopei, non ultima quella realizzata in Champions League in casa del Copenaghen, viene da chiedersi se questa sia una giustificazione sufficiente a spiegare tali risultati mediocri.

Serviva davvero chissà che cosa in più pe riuscire a battere una squadre del genere in 11 vs 10 per gran parte del match? Per Giancarlo Padovan, la risposta è no. In diretta su Radio Radio – Lo Sport, il giornalista si è lasciato andare a una dura critica nei confronti dell’allenatore del Napoli:

“Conte? Non ci sono scuse o assenze che tengano! Di chi è la colpa se non riesci a vincere in 11 vs 10 con una squadra scarsa come il Copenaghen!? Per il Napoli, se non batte la Juve e esce anche dalla Champions, si parla di vero dramma sportivo“

