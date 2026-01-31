Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic: ecco le ultime sul conto dell’attaccante della Juve.

È attualmente fermo ai box a causa di una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro e rientrerà soltanto a marzo, ma il futuro di Dusan Vlahovic sarà lontano dalla Juventus. Il contratto del centravanti serbo classe 2000, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e in questi giorni circolano nuove interessanti voci sul futuro dell’ex Fiorentina.

Una di queste porta all’Atletico Madrid che avrebbe individuato proprio in Vlahovic il sostituto ideale di Julian Alvarez, probabile partente in estate. Il rinnovo con la Juve appare ormai complicatissimo e, dunque, per il centravanti di Belgrado si potrebbero spalancare le porte per un trasferimento a zero nei Colchoneros.

Il Milan segue da tempo Vlahovic e osserva interessato, ma il probabilissimo acquisto di Mateta dal Crystal Palace potrebbe convincere proprio i rossoneri ad abbandonare definitivamente la pista che porta al centravanti della Juve. Sono giorni, dunque, decisivi per conoscere il futuro di Vlahovic: quale sarà alla fine la sua prossima destinazione? Lo scopriremo molto presto.