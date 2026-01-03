Annuncio improvviso in casa Ferrari: le ultime dichiarazioni su Charles Leclerc lasciano tutti senza parole.

Con una Ferrari di certo non all’altezza e tutt’altro che veloce, Charles Leclerc ha chiuso il Mondiale 2025 di Formula 1 al quinto posto in classifica con un totale di 242 punti, frutto di 0 vittorie e 7 podi. Una stagione non esaltante, che ora fa riflettere in vista dell’immediato futuro.

Nel Circus, sono in moltissimi a credere che il monegasco sia uno dei piloti più talentuosi e che meriti una monoposto ben più performante per esprimere tutto il suo talento, ma l’ultimo annuncio scuote tutti a Maranello.

Merzario contro Leclerc: parole al vetriolo

Ecco infatti quanto dichiarato dall’ex pilota Arturo Merzario in un’intervista ad ‘Automoto’: “Leclerc è un ottimo pilota, come tanti, ma è arrivato a ricoprire in Ferrari un posto che all’epoca non gli competeva. Con Enzo Ferrari, non avrebbe nemmeno varcato i cancelli di Maranello. Sono sicurissimo di quello che dico. Non l’avrebbe ricevuto nemmeno come cliente. Leclerc quasi sempre davanti ad Hamilton? In realtà Lewis ha mollato il colpo perché non si sente integrato nella squadra“.

Dichiarazioni forte, destinate sicuramente a far discutere nelle prossime settimane. Ma ora in casa Ferrari si pongono tutti la stessa domanda: Leclerc è davvero un fuoriclasse oppure la scuderia di Maranello farebbe bene ad affidare il volante a un altro pilota?